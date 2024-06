Verdachte (21) opgepakt voor dood Johnny Ponson in Bijlmerflat

Connect on Linked in

De recherche heeft dinsdagochtend in Beverwijk een 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar de dood van de 65-jarige Amsterdammer Johnny Ponson. Agenten troffen op 30 maart het levenloze lichaam van Ponson onder verdachte omstandigheden in zijn woning in de flat Gravestein aan.

TGO

De Arubaanse Amsterdammer Ponson bleek door een misdrijf om het leven te zijn komen en de politie startte direct een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op. Het onderzoek leidde naar een 21-jarige Amsterdammer die dinsdagochtend werd opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Ponson.

Volgens een bron van Het Parool gaat het om de 21-jarige zoon van Ponson. De politie wil dat bevestigen noch ontkennen.

Voorgeleiding

De verdachte zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. In belang van het onderzoek wil de politie op dit moment niet meer informatie delen over de verdachte, de precieze verdenkingen tegen hem en de zaak in het algemeen.