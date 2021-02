Verdachte moord op Els Slurink is bekende veelpleger

Connect on Linked in

De 44-jarige man die vrijdag is opgepakt voor de moord op Els Slurink (33) in 1997 in Groningen is een veelpleger uit die tijd in Groningen. Het zou om Jahangir A. gaan.

Dossier

Dat berichten het Dagblad van het Noorden en De Telegraaf. De advocaat van A. is om een reactie gevraagd, maar wil in dit stadium nog niet reageren, melden deze kranten.

De man zit onder beperkingen vast en mag met niemand behalve zijn advocaat contact hebben. Zijn naam komt voor in het politiedossier over Els Slurink.

A. komt uit de Noord-Brabantse gemeente Geldrop. De verdachte is in 2016 met onbekende bestemming vertrokken uit de gemeente Helmond, die pal naast de gemeente Geldrop ligt.

Opgepakt

De verdachte werd vrijdag opgepakt na een grote, landelijke campagne van de politie waarin aandacht werd gevraagd voor de Groninger cold casezaak. In het politiedossier van de moord op Slurink is een lijst met veelplegers uit die tijd opgenomen. Op deze lijst staat ook de naam van A., meldt het Dagblad van het Noorden.