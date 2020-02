Verdachte moord op Vughtse zakenman opgepakt in Thailand

Print This Post

Er is een verdachte gearresteerd voor de moord op de Vughtse zakenman Jules Odekerken (1957). Het gaat om de Thai Anuphong S., dat meldt De Telegraaf. Hij zou dinsdagavond door de Thaise politie in een huis in Thailand zijn aangehouden.

Jules Odekerken werd in november 2003 om het leven gebracht voor de poort van zijn woning in de Thaise badplaats Pattaya. Hij was gestoken met messen en zwaar verminkt. Zijn verminkte lichaam werd gedumpt op een vuilnisbelt, net buiten Pattaya.

De Thaise vrouw van Odekerken werd veroordeeld tot levenslang en zit nog vast. Haar broer bekende betrokkenheid bij de moord. Zijn doodstraf werd omgezet in levenslang. De minnaar van de echtgenote van Odekerken sloeg op de vlucht en werd bij verstek veroordeeld tot de doodstraf.

Odekerken woonde sinds 1998 in Thailand.