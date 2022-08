Verdachte moordenaars Peter R. de Vries opnieuw voor rechter

Connect on Linked in

De twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries moeten donderdag 25 augustus weer voor de rechter in Amsterdam verschijnen. De zaak werd eerder door de rechtbank heropend, in verband met verklaringen van een beschermde getuige.

door Joost van der Wegen

Op de rol

De twee mannen staan voor donderdag 25 augustus weer op de rol van de rechtbank in Amsterdam, in de zaak Iraklia (de moord op Peter R. de Vries). Het gaat om de 22-jarige Delano G. uit Tiel, en Kamil E. (36).

Ze zijn verdacht van moord in vereniging. Op 6 juli 2021 werd Peter R. de Vries in Amsterdam met vijf kogels neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed negen dagen later.

In de verdenking is ook het bezit van het omgebouwde gaspistool opgenomen, waarmee de moord zou zijn gepleegd.

Op 11 juli 2022 heropende de rechtbank de behandeling van de rechtszaak, omdat er verklaringen van een nieuwe beschermde getuige door het Openbaar Ministerie werden ingebracht. Daarom werd de geplande uitspraak uitgesteld. Volgende week wordt de zaak vervolgd, met een pro forma-zitting. Eerder eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen beide verdachten.

Nieuwe verdachten

Begin juli 2022 werden drie nieuwe verdachten opgepakt in verband met de dood van De Vries. Dit kwam voort uit het strafrechtelijk onderzoek Hendon naar de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de schietpartij.

Het gaat onder meer om de 27-jarige Krystian M., uit het Gelderse Ochten, tegen wie de nieuwe getuige nu zou verklaren. Hij zou de vermeende uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. en Kamil E., rechtstreeks instructies hebben gegeven via heimelijke chats die door de politie werden ontsleuteld. De berichten werden aangetroffen in een versleutelde smartphone die in de vluchtauto van Delano G. en Kamil E. werd aangetroffen. M. werd voor zijn opsporing nog aangeduid als verdachte NN-*5089.

M. is ook een belangrijke verdachte in de stroperig verlopende strafzaak ‘Buizerd’ tegen Ridouans neef Anouar Taghi en acht medeverdachten.

In Spanje en Curacao werden ook twee verdachten aangehouden van 26 en 27 jaar oud, die filmpjes van De Vries zouden hebben gemaakt, na de aanslag, om het schokeffect ervan te vergroten.

Op 27 juli werd een zesde verdachte aangehouden, in Helmond. Het gaat om een 27-jarige op Curaçao geboren man. Hij wordt door justitie verdacht van indirecte betrokkenheid bij de moord en lidmaatschap van een criminele organisatie.