Verdachte ondergronds bankieren verplaatste 45 miljoen euro misdaadgeld

Een man die eerder deze maand werd aangehouden op verdenking van ondergronds bankieren, zou volgens justitie ruim 45 miljoen euro aan misdaadgeld hebben verplaatst. Hij blijft langer vastzitten, heeft de rechter besloten. Dinsdag werd in deze zaak ook een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij witwassen.

Toko

Een 47-jarige man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro.

De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen. Dit maakt het OM woensdag bekend.

Drugs

Het onderzoek naar de oudste verdachte, een 47-jarige man uit Rotterdam, begon in mei 2023 op basis van informatie uit het gehackte communicatieplatform Sky ECC. Daaruit bleek dat een persoon met onder meer de gebruikersnaam Prada over een langere periode, in 2020 en 2021, communiceerde met andere gebruikers van Sky ECC over het organiseren en uitvoeren van geldoverdrachten. Er werd gechat met personen die in drugs handelden en de verdachte ontving ook foto’s van partijen drugs.

Doorzocht

Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie bleek verder dat er bij een toko in Rotterdam gebruik kon worden gemaakt van underground banking. Op dinsdag 9 april werden daar de twee verdachten aangehouden. Ook werd de winkel doorzocht. Tijdens deze doorzoeking is onder andere een aantal mobiele telefoons in beslag genomen.

Op een inbeslaggenomen telefoon werden in een chat tussen de verdachte en zijn echtgenoot verschillende foto’s aangetroffen van geldbiljetten – vermoedelijk tokens – en screenprints van chats waarin geplande overdrachten zichtbaar zijn. Hierdoor vermoedt het OM dat het verplaatsen van geld via ondergronds bankieren na de Sky-periode is doorgegaan. De geldoverdrachten gingen ook door in de periodes dat de hoofdverdachte in het buitenland was. In totaal gaat het om bedragen van 22 miljoen euro, 8 miljoen pond en 15 miljoen dollar.

Foto’s

Ook zijn er diverse chats op Sky ECC aangetroffen waaruit duidelijk naar voren komt dat de man wist dat hij geld voor criminelen verplaatste. Er worden foto’s van blokken cocaïne en bijbehorende prijzen met hem gedeeld. Ook gaat het over de handel in pillen. De verdachte lijkt in Nederland en naburige landen geld te ontvangen van een koerier van een crimineel, en laat dat vervolgens weer uitbetalen in landen in bijvoorbeeld Centraal- en Zuid-Amerika. Er werden talloze foto’s gedeeld van tokens; betalingsbewijzen in de vorm van bankbiljetten.

Behandeld

De zaak tegen de 47-jarige verdachte is woensdag behandeld tijdens een raadkamerzitting, waar is besloten dat hij 90 dagen langer blijft vastzitten. De 40-jarige echtgenote zit niet meer in voorlopige hechtenis, maar blijft verdachte. Het minderjarige familielid wordt later voorgeleid.