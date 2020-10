Verdachte ontkent doodschieten rapper Feis

Connect on Linked in

De Rotterdammer Silfano “Fano” M. (26) heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam ontkend dat hij op 1 januari 2019 rapper Feis (32) heeft doodgeschoten. M. erkent dat hij aanwezig was in hetzelfde café als Feis. M. wilde niet al te veel zeggen.

Petje

Feis werd in de nieuwjaarsnacht van 2019 beschoten bij een druk café aan de Nieuwe Binnenweg. Zijn broer raakte zwaargewond maar overleefde. Meerdere getuigen hebben M. aan de hand van foto’s als schutter aangewezen. Getuigen hebben ook verklaard dat de schutter een petje op had. Er is voor het café op straat een petje gevonden met het dna-materiaal van de verdachte. M. was voor de politie niet te vinden na de schietpartij.

M. zei dat hij enige tijd was ondergedoken in Kerkrade. Hij zegt in paniek geweest te zijn omdat zijn foto door de politie was verspreid.

A20

M. staat ook berecht voor het schieten op een automobilist na een verkeersruzie, op de A20 bij de afslag Schiedam, in december 2018. Een kogel trof de stoel van de bestuurder. Op een kogelhuls die ter plaatse is gevonden zat dna van Silfano M. Hij ontkent ook deze schietpartij maar wil niet zeggen waar hij op dat tijdstip verbleef. Zijn telefoon straalde op die vroege ochtend een zendmast langs de A20 aan, in de buurt van het plaats delict. In de auto waar de schutter in reed was dna van M. aanwezig op een aansteker. Die auto is later gevonden in Rotterdam.

Donderdag worden een psychiater en een psycholoog gehoord. Zij hebben M. onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Hun conclusie was dat M. geen geestelijke stoornis heeft.

