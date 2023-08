Verdachte ontkomt na brandje door explosie in Rotterdam

Connect on Linked in

In Rotterdam heeft donderdagmorgen een explosie plaatsgevonden aan de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond, een verdachte wist te ontkomen.

Brand

De explosie veroorzaakte rond 06.25 schade aan de voordeur van de woning aan de Watergeusstraat in Rotterdam-Delfshaven. Dit meldt de politie in die stad. Door de explosie ontstond een brand, die snel weer doofde. Niemand raakte bij de aanslag gewond. De verdachte ging ervandoor.

De verdachte kwam volgens het bericht van de politie op de fiets aan, en is weggerend in de richting van de 1ste Schansstraat. Hij droeg een zwarte hoodie, en heeft een klein postuur.

Trillen

RTV Rijnmond meldt vanmorgen dat het ging om de voordeur van een portiekflat. Buren schrokken wakker van de harde knal. ‘Ik lag gewoon te trillen in mijn bed’, laat een omwonende weten aan de zender. ‘Weer een explosie. Dat gebeurt hier best vaak en dat is niet fijn, want hier wonen veel kinderen en die spelen op straat. Dit is geen goede plek om op te groeien. Niet meer in elk geval.’