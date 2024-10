Verdachte ontplofte cocaïnewasserij Rotterdam vrij

(Beeld: JBMedia)



De explosie vond op 29 januari 2024 ’s avonds plaats en veroorzaakte een grote ravage. De explosie werd vermoedelijk veroorzaakt doordat er een cocaïnewasserij was gevestigd in de garagebox waar de ontploffing plaatsvond. Het uitwassen van de drugs zou hebben plaatsgevonden in het pand dat door Jalal O. werd gehuurd. Veertig minuten voordat het misging, deed O. zelf de deur van zijn zaak dicht en was hij naar eigen zeggen op weg naar België.

Jerrycans

Enkele dagen na de explosie werd Jamal O. aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het produceren van drugs in de garagebox. Hij wordt niet verdacht van de explosie, omdat nog niet duidelijk is waardoor die is veroorzaakt. Tijdens het veiligstellen van sporen stuitte de recherche op verschillende attributen die te maken kunnen hebben met het produceren van synthetische drugs. Tussen het puin werden jerrycans met aceton en zoutzuur gevonden.

Enkelband

Vandaag is de voorlopige hechtenis van O. geschorst, hij komt vrij met een enkelband en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip in de zaak.