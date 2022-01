Verdachte opgepakt in moordzaak Rosleny Magdalena

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in het onderzoek naar de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena in Amsterdam-Zuidoost een verdachte aangehouden. Deze zit in volledige beperkingen. Het slachtoffer werd op 17 november 2016 neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze overleed vrijwel direct aan haar verwondingen.

Onbekende fietser

De zaak kreeg de afgelopen jaren veel media-aandacht. Ook in tv-programma Opsporing Verzocht werd meerdere keren aandacht aan de zaak besteed. Zo gaf de politie camerabeelden vrij waarop mogelijk de man te zien is die op de bewuste ochtend Rosleny Magdalena doodschoot. Deze man was fietsend op een damesfiets in een regenpak te zien en stond een poos te wachten onder een tunneltje. Ook achtervolgde hij Magdalena mogelijk.

Fietsbrug

Het slachtoffer lag dodelijk verwond op een fietsbrug op het Maldenhof in Amsterdam-Gaasperdam. Ze liet een dochter van zes jaar na, die ze even voor haar dood in een kinderzitje achterop de fiets naar school had gebracht.

Bekende van slachtoffer

De politie zei er eerder rekening mee te houden dat het motief voor de moord om iets puur persoonlijks ging en dat het een bekende van haar is geweest. Maar wat er dan voor conflict speelde is onbekend. In januari 2017 loofde de politie 15.000 euro uit voor de tip die tot de aanhouding van de verdachte zou leiden.

De nu aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen en daarom kunnen er op dit moment geen verdere inhoudelijke mededelingen worden gedaan over het onderzoek, zo meldt de politie.