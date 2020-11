Verdachte opgepakt in onderzoek dode zwerver

Connect on Linked in

De recherche in Amsterdam heeft donderdag een verdachte aangehouden die misschien betrokken is geweest bij de dood van een 40-jarige zwerver die in augustus is gevonden in het riet langs de Sloterplas in Amsterdam-West. De Pool Krzysztof Malinowski kampeerde in het groen rondom de plas of zwierf rond in het centrum van Amsterdam.

Grof geweld

De verdachte is een 38-jarige man. Hij zal vrijdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie zegt dat er misschien nog meer mensen zullen worden gearresteerd. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Op 24 augustus 2020 is Malinowski door een misdrijf om het leven gekomen. Hij werd gevonden aan de westelijke oever van de Sloterplas. Hoe hij precies om het leven is gebracht is nog onbekend. De politie heeft wel gezegd dat Malinowski als gevolg van ‘grof geweld’ veel verwondingen had. Toen hij gevonden werd door een wandelaar was hij buiten bewustzijn, niet lang daarna overleed hij ter plekke.

Beloning

Malinowski maakte deel uit van de grote groep daklozen in de stad. Hij leefde sinds februari van dit jaar een zwervend bestaan nabij de Sloterplas en in en rondom het centrum van Amsterdam. Hij woonde in tentjes langs de kant van de Sloterplas, tussen de oever en het Christoffel Plantijnpad.

Naar aanleiding van de dood van Malinowski startte de recherche van Amsterdam een grootschalig onderzoek. Met onder meer een matrixbord werd de hulp van het publiek ingeroepen. De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip.