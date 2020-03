Verdachte opgepakt na gewapende overval in Duivendrecht

Op het Dorpsplein in Duivendrecht is zondagmiddag een drogist overvallen. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. De overvaller dreigde met een wapen.

In een Burgernetmelding zegt de politie dat de verdachte een witte bivakmuts en zwarte kleding droeg. De verdachte is zeven minuten na de overval door de politie opgepakt. Het is onbekend of er iets buit is gemaakt. In oktober 2019 overviel een man ook al het Kruidvat-filiaal aan het Dorpsplein. Daarbij werd het personeel bedreigd met een mes en de inhoud van de kassa meegenomen. Die verdachte was mogelijk minderjarig.