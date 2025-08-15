Verdachte opgepakt voor explosie met zwaargewonde in Amsterdam-Zuidoost

Brandend voorwerp Een bewoner ziet donderdagavond 3 juli bij de voordeur van zijn woning een brandend voorwerp. Als hij tegen het brandende voorwerp trapt om het uit te maken, gaat op dat moment een explosief af. De man raakt ernstig gewond aan zijn been en is overgebracht naar een ziekenhuis.

Jong kind

De knal – die rond 22.30 uur plaatsvond – zorgt ook voor schade aan de voorzijde van de woning. De voordeur is beschadigd en een raam sneuvelt. Naast het 26-jarige slachtoffer zijn op het moment van de explosie meer mensen in de woning aanwezig, waaronder een jong kind.



De politie meldt nog steeds graag in contact te komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben, of in het bezit zijn van camerabeelden.

Over een aanleiding voor de explosie is nog niets bekend.