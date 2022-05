Verdachte overlijdt na sprong uit raam

Connect on Linked in

In Heerlen is dinsdag een man overleden nadat hij ’s middags voor de politie op de vlucht was geslagen. Een arrestatieteam stond op het punt zijn woning op De Heugden in Heerlen binnen te gaan. De man sloeg op de vlucht toen hij de leden van het arrestatieteam opmerkte, aldus de politie.

(beeld uit archief)

Hij viel of hij sprong van drie etages hoog naar beneden op de grond. Hij raakte ernstig gewond en werd naar een ziekenhuis vervoerd. Daar overleed hij enige tijd later.

Het arrestatieteam van de politie was bij het pand aanwezig in het kader van een lopend onderzoek. De politie zag de man als verdachte in dat onderzoek. In belang van het onderzoek wil de politie op dit moment verder niets zeggen.