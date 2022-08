Verdachte plofkraak bij juwelier tijdens vlucht gepakt

Print This Post

De politie heeft een persoon aangehouden, na een plofkraak bij een juwelier in Oud Beijerland zondagnacht. De plofkraak veroorzaakte veel schade.

Foto ter illustratie

Onderzoek

De plofkraak vond rond 4 uur vannacht plaats bij een juwelier aan de Oostvoorstraat in Oud Beijerland. Explosievenexperts en forensisch rechercheurs starten daarop een onderzoek.

De politie meldt een 21-jarige man te hebben opgepakt. Of en wat er precies is buitgemaakt na de plofkraak, is nog onduidelijk.

In maart van dit jaar was er ook al een inbraak bij de juwelier. Volgens de eigenaar van de winkel is de nu opgepakte man dezelfde als die de inbraak eerder dit jaar pleegde.

Op bewakingsbeelden, bekeken door de verslaggever van RTV Rijnmond, is te zien dat een scooterrijder komt aanrijden, iets tegen het raam plakt en dan wegrijdt. Dan volgt de explosie en gaat de scooterrijder de juwelier binnen.

Kort nadat hij op de vlucht is geslagen, wordt hij een stuk verderop door de politie van zijn scooter gereden.

Schade

Omwonende Yannick vertelt aan RTV Rijnmond hoe hij getuige was van de vlucht van de plofkraker: ‘Ik schrok me dood, keek naar buiten en zag de dader uit de winkel lopen en toen wegrijden op een scooter.’

Meer dan 15 ramen in de omgeving zijn gesneuveld. Buurtbewoners zijn druk bezig om de schade te herstellen.