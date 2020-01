Verdachte Rotterdamse moord opgepakt in Turkije

Connect on Linked in

In Turkije is zaterdagochtend Rotterdammer Cengiz Akin (38) opgepakt. Hij wordt verdacht van een moord in Turkije, maar in Nederland van betrokkenheid bij de moord op Hamdi Bilir in Rotterdam in 2014. Een betrouwbare bron heeft de arrestatie aan Crimesite bevestigd na een melding in Turkse media.

Mathenesserweg

De 31-jarige Amsterdammer Hamdi Bilir werd op 23 september 2014 in een eethuisje aan de Mathenesserweg in Rotterdam doodgeschoten. In dat onderzoek heeft een verdachte een bekentenis afgelegd. Hij zou de schutter zijn geweest.

Deze verdachte heeft bekend de schutter te zijn geweest. Er is nog een derde verdachte in de zaak.

Cengiz Akin stond zaterdagochtend nog vermeld op de Nationale Opsporingslijst. Hij is ook verdachte van betrokkenheid bij de moord op Bilir. Hij verbleef de afgelopen jaren in Turkije. Akin meldde zich in 2016 vrijwillig bij de Turkije autoriteiten en werd heengezonden volgens zijn advocaat Nico Meijering, mede vanwege bekentenis van een derde persoon.

Restaurant

Cengiz Akin zou een restaurant runnen in een luxe winkelcentrum in Istanboel. Hij was onlangs te gast in een Turks televisieprogramma om te praten over die zaak. Cengiz Akın is geboren in Rotterdam en heeft de Turkse nationaliteit.

Waarschijnlijk zal Akin in voorlopige hechtenis gaan voor de verdenking van de Turkse moord. Of hij naar Nederland zal komen is twijfelachtig. Hij heeft een Turks paspoort en Turkije levert onderdanen in principe niet uit.