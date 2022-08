Verdachte schietincident Delfzijl vlucht op fiets

Print This Post

In Delfzijl is zaterdagavond geschoten. Daarbij vielen geen gewonden. Er is een verdachte gevlucht, die niet kon worden aangehouden. De politie deed invallen naar aanleiding van het incident.

Schoten

De schoten vielen zaterdag rond 22.30 uur aan de Kleine Belt in Delfzijl. De politie meldt dat een voertuig het doelwit was. Er zijn geen gewonden gevallen.

Verdachte

Er is een verdachte gezien, die wegvluchtte op een fiets. De politie heeft sporenonderzoek gedaan. Ook voert ze een buurtonderzoek uit.

In de loop van de nacht deed de politie naar aanleiding van de schietpartij invallen in woningen aan de Kleine Belt en de Kustweg in Delfzijl. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden.