Verdachte ‘schietincident’ in Uitgeest aangehouden (UPDATE)

De politie meldt dat er donderdagmorgen een schietincident heeft plaatsgevonden in Uitgeest. Twee uur later is een verdachte aangehouden. Er vielen geen gewonden.

Schietincident

De politie geeft in een bericht aan dat het schietincident rond 10.35 plaatsvond, aan de Plevierstraat in Uitgeest. De politie liet weten dat er ‘een hard knal’ was gehoord en deed onderzoek.

Ruzie

Voor de knal zou er volgens buren ‘weer eens’ een ruzie op straat zijn geweest, aldus de regionale zender NH Nieuws donderdagmiddag. De verdachte, een buurman uit de straat, zou het aan de stok hebben met één of meerdere mannen in een auto. Hij is aangehouden. De politie meldt dat het om een 45-jarige man uit Uitgeest gaat.

Wapen

Een getuige zegt vanuit zijn auto te hebben gezien dat één van de mannen ‘met gestrekte arm’ op de ander afliep en vuurde. Niemand werd geraakt en de mannen renden weg, vertelt hij. Wat voor wapen het was, is nog onduidelijk. Daar doet de politie op dit moment onderzoek naar, aldus NH Nieuws.