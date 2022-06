Verdachte schietpartij aangehouden na waarschuwingsschot

Connect on Linked in

Na een schietpartij waarbij één persoon gewond raakte, heeft de politie in Tilburg zaterdagnacht een verdachte opgepakt. Ze is nog op zoek naar een tweede mogelijke dader.

Gewond

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag, rond half een, de melding van een schietincident aan de Heuvelring in Tilburg. Daarbij bleek één persoon gewond te zijn geraakt aan zijn been. Dit meldt het Brabants Dagblad.

Schot

Na de schietpartij stapten twee verdachten in een witte auto. Later gingen zij te voet verder en loste een agent een waarschuwingsschot. Daarop werd een van de verdachten aangehouden. Een tweede verdachte sloeg op de vlucht. Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen.

Knal

Een ooggetuige na de gebeurtenis op de website van de krant: ‘We hoorden een knal. Net vuurwerk, maar dan anders. Ik keek om en zag een jonge man die droog opmerkte dat hij beschoten was. Twee andere jonge gasten liepen heel rustig wel. Het slachtoffer pakte naar zijn been en probeerde nog achter die twee aan te gaan. Hij wilde over een bankje springen. Maar de adrenaline was toen denk ik al op. Vervolgens zakte hij in elkaar.’

Op het moment van de schietpartij was het erg druk in het Tilburgse centrum, vanwege een festival. Doordat de plek van de schietpartij moest worden afgezet, waren veel bezoekers gedwongen via andere straten naar huis te lopen.