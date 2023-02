Verdachte schietpartij Bunschoten ook verdacht in zaak dode vrouw Nijkerk

Connect on Linked in

Een man die woensdag in Nijkerk is opgepakt na een schietpartij in Bunschoten-Spakenburg, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van een vrouw die levenloos gevonden werd in zijn woning in Nijkerk. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag.

Het voorarrest van de man is vrijdag met twee weken verlengd. Hij zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Ex-commando

De verdachte, een ex-commando, werd woensdag in Nijkerk aangehouden, nadat de politie iets na 15.30 een melding kreeg van een schietpartij in het Utrechtse Bunschoten-Spakenburg. Daar zou meerdere malen zijn geschoten op een 59-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg. Het slachtoffer werd gewond naar een ziekenhuis overgebracht.

Dode vrouw

Agenten hielden niet veel later de verdachte uit Nijkerk aan in zijn woonplaats. Met een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) werd hij uit zijn voertuig gehaald. In de woning van de man aan de Sperwerhof in Nijkerk werd vervolgens een overleden vrouw aangetroffen.

Overspel

Het zou volgens De Telegraaf gaan om de partner van de man uit Nijkerk. De verdachte zou haar eerst hebben doodgeschoten en daarna de 59-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg van zijn fiets hebben geschoten. Het gewonde slachtoffer zou een collega van de vrouw zijn geweest, met wie de vrouw vreemd zou zijn gegaan.

De politie meldde eerder dat het onderzoek naar haar identiteit en doodsoorzaak loopt.