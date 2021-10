Verdachte schietpartij in Oss vrij, tweede verdachte voortvluchtig (UPDATE)

Auto klemgereden

Volgens omstanders werd er gevochten door een aantal mannen op straat, waarna er schoten klonken. Vervolgens vluchtte iedereen de wijk in en reed een auto weg in de richting van de Van der Nootstraat. Deze auto werd door een omstander klemgereden. De 24-jarige bestuurder van de klemgereden auto werd daarna aangehouden door de politie. Zijn betrokkenheid bij het incident is onderzocht, maar hij is inmiddels geen verdachte meer in het onderzoek. Maandagmiddag is hij vrijgelaten.

Naar een tweede verdachte is zondagavond uitgebreid gezocht, maar deze persoon is volgens de politie nog niet gevonden. In de nabije omgeving is een auto in beslag genomen voor verder onderzoek.