Verdachte uithaler in Rotterdamse haven droeg enkelband

De politie en de douane hebben woensdag drie uithalers aangehouden in de haven van Rotterdam. Een van hen droeg een enkelband.

Beeld: de Rotterdamse containerhaven (foto Joost van der Wegen)

Aangehouden

De verdachten konden gisteren worden aangehouden op een terminal op de Maasvlakte. Het ging om een verdachte van 16 jaar uit Rotterdam, een 17-jarige uit Delft, en een 19-jarige verdachte uit België.

Handig

De 16-jarige verdachte droeg een enkelband. De Zeehavenpolitie geeft in een bericht op X aan dat dit ‘handig’ was. Niet duidelijk is of het mogelijk signaleren van de enkelband ook de aanleiding was voor de aanhouding.

Het onderzoek naar de verdachten loopt verder, aldus de Zeehavenpolitie.