Verdachte uithalers aangehouden na achtervolging met hoge snelheid

De douane heeft in de Rotterdamse Waalhaven in de nacht van vrijdag op zaterdag drie uithalers aangehouden. De drie zijn even na middernacht na een achtervolging met hoge snelheid klemgereden en overgedragen aan de politie.

Beeld: de aanhouding van vermoedelijke uithalers door de douane, in de Rotterdamse containerhaven, na een achtervolging (foto JB Media)

Voordoen

Vermoedelijk wilden de mannen zich voordoen als havenwerkers. In de auto troffen douaniers werkbroeken, hesjes en werkbroeken aan. Ook zijn grote zwarte sporttassen in beslag genomen. Hierin zou vermoedelijk de drugs vervoerd moeten worden. Het trio was waarschijnlijk op zoek naar drugs bij een bedrijf dat lege containers opslaat.

Lege ruimte

De smokkel via lege containers is de afgelopen jaren in opkomst. Criminelen verstoppen relatief kleine partijen van enkele tientallen kilo’s cocaïne in een lege ruimte bij de motor die producten in de container koelt.

Gezocht

Na de aanhouding op de Waalhaven-Zuidzijde heeft het Team Bijzondere Bijstand van de douane verder gezocht op het haventerrein. Het is onbekend of zij drugs hebben aangetroffen.

De drie mannen zitten vast: een 24-jarige man uit Ridderkerk, een 18-jarige man uit Dordrecht en een 27-jarige man met onbekende woonplaats.