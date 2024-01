‘Verdachte van betrokkenheid bij moord Russische kunsthandelaar weer op vrije voeten’

Connect on Linked in

De verdachte man die op 7 november van het vorig jaar werd aangehouden in verband met de moord op de Russische kunsthandelaar Aleksandr Levin, blijkt eind november 2023 alweer op vrij voeten te zijn gesteld. Dat schrijft het weekblad Panorama deze week.

Beeld: het graf van de omgebrachte Russische kunsthandelaar Aleksandr Levin, wiens romp in 2013 in het Amsterdamse IJ werd gevonden (foto Joost van der Wegen)

Verdachte

Volgens de rechtbank in Amsterdam waren er ‘onvoldoende ernstige bezwaren’ om de man langer vast te houden. Justitie geeft aan dat de man nog steeds verdachte blijft in het onderzoek naar de dood van Levin, dat nog niet is afgerond.

Justitie bevestigt aan het weekblad dat het gaat om een Russische man, van 62 jaar. Zijn dna was aangetroffen op de romp van de Russische zakenman Levin, die in januari 2013 in het water van het Amsterdamse IJ werd teruggevonden, maar wiens identiteit pas tien jaar later bekend werd.

De verdachte man woont ook aan het Amsterdamse IJ, op maar enkele kilometers hemelsbreed van waar de restanten van het lichaam van Levin werden gevonden.

Zaak

Panorama spreekt in een langere reportage onder meer met een buurtgenoot van de verdachte man, die stelt dat deze al eerder in verband met de zaak werd aangehouden. Justitie bevestigt dat de verdachte inderdaad in augustus 2022 voor dezelfde zaak al eens van zijn bed is gelicht. Maar ook toen werd hij heengezonden, omdat er volgens de rechter nog niet genoeg verdenking tegen hem was.

Illegaal

Aleksandr Levin heeft eind jaren negentig in Nederland vastgezeten voor de illegale smokkel van een Nederlandse historische zee-atlas uit de 18de eeuw, van Johannes van Keulen, en in Rusland later voor het illegaal verhandelen van orthodoxe iconen.

Een Russische bron waar Panorama mee spreekt, geeft aan dat kunstroof niet per se het motief hoeft te zijn geweest van de moord op Levin. Hij zou ook flinke schulden hebben gehad bij meerdere Russische oligarchen en ‘bandieten’.

Panorama vond ook het graf van Aleksandr Levin, in Amsterdam. Dat is inmiddels voorzien van een bordje met zijn naam erop.