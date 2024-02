Verdachte van dodelijke schietpartij in IJmuiden meldt zich

Connect on Linked in

De man die dinsdagavond om het leven kwam na een schietpartij in IJmuiden is een 26-jarige man uit Velsen. Een 23-jarige man uit Velsen die verdacht is van betrokkenheid bij het incident, heeft zich later op die avond gemeld bij het politiebureau.

Overleden

Dinsdag kreeg de politie rond 18.40 meerdere meldingen binnen van een schietincident op de Kromme Mijdrechtstraat in IJmuiden. Daarbij raakte één persoon gewond, die kort daarna aan zijn verwondingen overleed.

Gemeld

Later op de avond heeft één verdachte, een 23-jarige man uit gemeente Velsen, zich gemeld bij een politiebureau in Amsterdam. Hij zit voorlopig vast en zal uitgebreid verhoord worden over zijn rol in het schietincident.

Incidenten

In IJmuiden hebben in de afgelopen maanden volgens RTV Noord-Holland zeker dertig incidenten met wapens of explosieven plaatsgevonden. Een groot deel van IJmuiden is door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dat soort gebieden is extra (camera)toezicht en de politie heeft er extra bevoegdheden.