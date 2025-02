Verdachte van doodslag op rapper Pop Smoke riskeert 29 jaar cel

Pop Smoke, wiens echte naam Bashar Barakah Jackson is, werd op 19 februari 2020 neergeschoten tijdens een woningoverval in een gehuurd huis in Los Angeles.

Pop Smoke was een snel opkomende drillrapper uit Brooklyn. Hij was bekend van nummers als Welcome To The Party en Dior. In juli 2019 bracht hij zijn eerste album uit, Meet The Woo. Zijn tweede album Meet The Woo 2 dropte in februari 2020 en kwam op zeven binnen in de Billboard 200 Chart. Hij werkte eerder samen met Nicki Minaj en Travis Scott.

Bekentenis

Corey Walker (24), een van de vier verdachten, bekende naast zijn schuld aan doodslag ook schuld aan twee aanklachten van woningoverval. Walker werd eerder aangeklaagd voor moord. Hij had daarvoor levenslang kunnen krijgen zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating.

Doodstraf

Walker was 19 ten tijde van de moord, terwijl medeverdachte Keandre Rodgers 22 was en de andere twee verdachten minderjarig waren. Rodgers was aanvankelijk ook aangeklaagd voor moord, en zowel hij als Walker werden eerst aangeklaagd met speciale beschuldigingen die hen in aanmerking lieten komen voor de doodstraf. Californië heeft sinds 2019 een moratorium op de doodstraf. Dat betekent dat de doodstraf wettelijk nog bestaat, maar niet meer wordt opgelegd of uitgevoerd.



Ongeveer een jaar nadat hij werd aangeklaagd, zeiden aanklagers in Los Angeles dat ze Walker niet de doodstraf zouden opleggen.

De twee tieners die in verband worden gebracht met de dodelijke schietpartij en destijds 17 en 15 waren, hebben allebei hun rol toegegeven.

Insta-story

Pop Smoke was op een vierdaagse trip naar Los Angeles en verbleef in een Airbnb-huurhuis in de Hollywood Hills toen de twee tieners en twee mannen het huis binnendrongen terwijl hij onder de douche stond. Ze hadden zijn adres gevonden op een foto in een Instagram-story die hij deelde.

De destijds 15-jarige jongen zou Pop Smoke met een pistool hebben geslagen en drie keer op hem hebben geschoten voordat het viertal op de vlucht sloeg. De 15-jarige jongen bekende later moord met voorbedachte rade voor een jeugdrechtbank in mei 2023. Naar verwachting zal hij tot zijn 25e in een jeugdgevangenis blijven.

De toen 17-jarige verdachte bekende schuldig te zijn aan doodslag en woningoverval voor een jeugdrechtbank in Inglewood in april 2023. Hij werd veroordeeld tot vier jaar en twee maanden cel in een jeugdgevangenis.

Rolex

Een rechercheur getuigde dat de gemaskerde overvallers ervandoor gingen met Jacksons van diamanten voorziende Rolex-horloge en het voor 2.000 dollar verkochten. Het zou echter aanvankelijk de bedoeling zijn geweest om hem te beroven van een peperdure ketting.

