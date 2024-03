Verdachte van ontploffend drugslab krijgt twee jaar cel

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft een 38-jarige man veroordeeld voor het inrichten van een drugslab, waarin een ontploffing plaatsvond die zorgde voor schade in een flat. De rechtbank legt de verdachte een celstraf op van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Foto is ter illustratie

Gevaarlijk

Het drugslaboratorium was opgezet in de badkamer van een portiekflat in Den Haag. Op 13 november 2022 vond daar een ontploffing plaats. Door de kracht die daarbij vrijkwam, werden een balkondeur en raamkozijn uit de woning geblazen. Volgens de politie ontstond die ontploffing in een amateuristisch in elkaar gezet drugslab.

De brand en de ontploffing hadden voor omwonenden en hulpverleners ernstige gezondheidsrisico’s, en zelfs dodelijke gevolgen kunnen hebben. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut kon de ontploffing waarschijnlijk gebeuren door opbouw van de gasdruk.

In de woning werden meerdere DNA-sporen en vingerafdrukken gevonden van de verdachte, onder meer op een notitieblokje met daarin beschrijvingen van de bereiding van drugs, en op handschoenen in de badkamer. De verdachte gaf hiervoor geen verklaring. Hij is ongeveer een jaar later per toeval aangehouden, terwijl hij in het bezit was van 83,4 gram amfetamine.

Schuldig

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan drie feiten. ‘Hij heeft een amateuristisch drugslab ingericht voor de productie van amfetamine. Amfetamine is zeer schadelijk voor de gezondheid en niet zelden raken mensen eraan verslaafd, met destructieve gevolgen voor hun leven. Het productieproces van dergelijke synthetische drugs levert een grote hoeveelheid voor het milieu schadelijke afvalstoffen op die, zo leert de praktijk, vaak illegaal worden gedumpt in de natuur.’

Het drugslab van de verdachte was dusdanig gevaarlijk ingericht dat er groot gevaar voor brand en ontploffing bestond, aldus de rechters. ‘Het is aan de schuld van de verdachte te wijten dat dit daadwerkelijk is gebeurd, waarbij de levens en goederen van de omringende bewoners in het gevaar zijn gebracht. Het is niet aan het handelen van de verdachte te danken dat er geen gewonden of doden gevallen zijn. Zelfs na het veroorzaken van een levensgevaarlijke ontploffing een jaar eerder is de verdachte niet weggebleven van de drugs, wat het risico op herhaling hoog maakt.’

De rechtbank veroordeelde de man tot een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.