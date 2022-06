Verdachte van uitlokken moord op vriendin aangehouden

Connect on Linked in

Dinsdag heeft de politie een man van 39 jaar uit Druten aangehouden omdat hij opdracht zou hebben gegeven een 28-jarige vrouw uit Druten om te laten brengen. Deze vrouw werd op 11 april neergestoken op een camping in Kerkdriel. De mogelijke dader is een man van 28 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd een dag later in Emmen aangehouden.

(beeld politie)

Uit onderzoek van de politie bleek dat de 28-jarige verdachte vermoedelijk in opdracht van de 39-jarige man uit Druten heeft gehandeld. Volgens de politie wijzen de eerste bevindingen in het onderzoek erop dat de man zijn (ex-)vriendin wilde doden.

De twee verdachten komen ook naar voren in een onderzoek naar een brandstichtingen in Geldermalsen en omgeving, in de periode van eind februari tot en met 10 april van dit jaar. Ze wilden vermoedelijk verzekeringsgeld opstrijken. Door verzekeraar Achmea is een beloning uitgeloofd voor meer informatie over deze brandstichtingen.

De verdachte van 28 jaar is in april voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit vast. De verdachte van 39 jaar zal later deze week worden voorgeleid.