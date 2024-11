5 november 2024

Verdachte van Warhol-kunstroof Oisterwijk aangehouden

De politie zegt een 23-jarige man uit Berkel-Enschot dinsdagmiddag te hebben aangehouden in verband met de kunstroof in Oisterwijk. Op meerdere plekken (ook over de grens met België) werden huiszoekingen gedaan. Tijdens een doorzoeking in Den Bosch is een explosief gevonden. Afgelopen vrijdag werden werken van Andy Warhol gestolen in de kunstgalerie MPV Gallery.