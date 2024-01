Verdachte van witwassen 73 miljoen op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechtbank in Amsterdam heeft een verdachte die voor 73 miljoen euro aan geld zou hebben witgewassen middels ondergronds bankieren voorlopig op vrije voeten gesteld, tot de inhoudelijke behandeling van de zaak in juni. De zaak is wat betreft de verdenking over de hoogte van het gesmokkelde geldbedrag één van de grootste die de laatste jaren door justitie voor de rechter is gebracht.

(beeld uit archief)

Sky ECC

Nadat de politie in 2021 een aantal maanden live kon meekijken met de gebruikers van berichtendienst Sky ECC leverde dat een heleboel aanwijzingen op tegen allerlei gebruikers die grote geldbedragen uit drugshandel witwasten of naar het buitenland brachten.

Er zijn in de afgelopen jaren hierdoor door de politie vele geldkoeriers van de weg gehaald en verschillende witwaszaken voor de rechter gebracht.

Tokens

De recherche berekende dat de verdachte in deze zaak tussen augustus 2020 en maart 2021 ruim 73 miljoen euro heeft doorgesluisd. Hij gaf volgens justitie opdrachten om grote bedragen te tellen, klaar te maken voor vervoer en af te leveren.

Bij ondergronds bankieren worden doorgaans unieke “tokens” gebruikt die de verzender en ontvanger aan elkaar koppelen, bijvoorbeeld twee delen van een gescheurd biljet van 5 euro.

In de Sky-telefoon die justitie aan de verdachte toeschrijft zijn foto’s van dat soort tokens en van grote pakketten geld aangetroffen.

Moslim

De rechtbank vond dat er nog wel sterke aanwijzingen (‘ernstige bezwaren’) zijn tegen de verdachte, maar dat de zaak te lang duurt. De verdachte Amin A. heeft negen maanden in voorlopige hechtenis gezeten.

Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz reageert: ‘Ik vermoed dat de rechtbank vooral de ernstige bezwaren ziet in de enorme omvang van het bedrag in de verdenking. Het bewijs voor de identificatie van mijn cliënt en de koppeling aan de Sky-telefoon rammelt verschrikkelijk. Het komt er op neer dat de gebruiker van de telefoon moslim is en mijn cliënt is ook moslim, en dus denkt justitie dat hij de gebruiker was. Zo lust ik er nog wel een paar.’

Ook de medeverdachte van Amin A. is op vrije voeten gesteld.