Verdachte vast na dodelijke steekpartij op vakantiepark Beekbergen

Bij een steekpartij op een recreatiepark aan de Kaapbergweg in Beekbergen zijn zondagnacht twee mannen gewond geraakt. Eén van hen, een 32-jarige man uit Beekbergen, is maandagmiddag aan zijn verwondingen overleden. Een 26-jarige man uit Beekbergen is aangehouden als verdachte.

Zondagnacht rond 02.00 vond er een ruzie tussen meerdere mensen plaats in een huisje op een vakantiepark aan de Kaapbergweg. Tijdens de ruzie ontstond een steekpartij waarbij in eerste instantie twee mannen gewond raakten. Eén van hen, een 32-jarige man uit Beekbergen, werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij maandagmiddag overleed.

Arrestatie

Bij het conflict raakte ook een 21-jarige man gewond, die ter plaatse door ambulancepersoneel werd behandeld. Door de politie heeft in de directe omgeving een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. Hij komt evenals de slachtoffers uit Beekbergen.

Derde slachtoffer

In de loop van maandag werd duidelijk dat er een derde slachtoffer op het terrein was. Deze 22-jarige man raakte zondagnacht ook gewond tijdens het conflict en liep daarbij een hoofdwond op. Dit derde slachtoffer is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan voor medische behandeling. Ook hij is woonachtig in Beekbergen.

Onderzoek

De aangehouden verdachte zit vast op het politiebureau voor verhoor. Daarnaast zijn er meerdere getuigen op het terrein gehoord over het conflict, de mishandeling en het steekincident. Specialisten hebben forensisch onderzoek gedaan in en rondom het huisje waar het geweldsincident plaatsvond. Het onderzoek gaat de komende dagen verder.