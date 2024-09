‘Verdachte verlinkt Bolle Jos als opdrachtgever overval op douaneloods’

Op 17 oktober 2023 ontdekte de Douane een partij cocaïne in een container op een schip dat was aangemeerd aan kaai 1742 in de Antwerpse haven. De container werd daarna naar een loods in Kalmthout gebracht, waar de lading cocaïne gelost werd uit een deklading sojameel uit Sierra Leone. Het bleek te gaan om een partij van ongeveer 10 ton cocaïne.

Nederlandse kentekenplaten

Na de inbeslagname werden de drugs opgeslagen in een douaneloods. Na het wegbrengen van de partij zagen Belgische agenten dat er gewapende mannen in Kalmthout in de buurt waren. Ter hoogte van de IJzerlaan in Antwerpen werd niet veel later een bestelwagen met Nederlandse nummerplaten klemgereden. Aan boord zaten zeven mannen in de leeftijd tussen 22 en 35 jaar met de Nederlandse nationaliteit. In het voertuig lagen zeven Glock-pistolen met munitie binnen handbereik. Op de gps was het adres van de douaneloods als bestemming ingetikt.

Zwaarbewapend

Het Laatste Nieuws schrijft dat de zeven gewapende Nederlanders van Surinaamse en Antilliaanse afkomst zijn. Op 17 oktober 2023 wordt de 10 ton coke ter waarde van circa 260 miljoen euro overgebracht naar een beveiligde douaneloods in het centrum van Antwerpen, als plotseling een medewerker van de loods oog in oog komt te staan met zwaarbewapende mannen. Zij zijn uit een zwart Volkswagen-busje gesprongen dat om de hoek staat, slaan de man neer en houden hem onder schot. De mannen doorzoeken de loods, maar vinden geen drugs. Ze slaan vervolgens op de vlucht in het busje, waarna getuigen het kenteken van het voertuig doorgeven en de politie de zeven Nederlanders klemrijdt en arresteert.

Rapper Chardy

Diezelfde dag wordt in Nederland in Bleiswijk 7,7 ton cocaïne in beslag genomen en worden zes mannen opgepakt. In Kalmthout was een witte bestelwagen met Belgische nummerplaat gezien. Uit het gerechtelijk onderzoek is gebleken dat dit de huurauto was. In februari dit jaar werden de huurder en mogelijke andere betrokkenen geïdentificeerd, waarna in België nog eens negen mannen tussen 23 en 34 jaar werden gearresteerd. Het Laatste Nieuws schrijft dat een van hen de Nederlands-Belgische rapper Chardy is, die een hitje scoorde met het nummer Trainingspak.

De rapper met Congolese roots tekende in 2022 een contract bij het Nederlandse hiphoplabel TopNotch en bracht deze maand vanuit de bajes een nieuwe EP uit (Free Noncha). Hij werkte eerder samen met o.a. Hef, Adje en Quincy Promes.

‘Ticket fiksen’

De Belgische en Nederlandse verdachten zwijgen tegenover de politie in alle toonaarden, maar de politie krijgt een meevaller als één van de Nederlandse verdachten vanuit de gevangenis met een vriend belt. Hij vindt dat hij nu wel lang genoeg vastzit en een beloning verdient. ‘Die Bolle Jos mag wel eens over de brug komen als ik vrijkom. Hij moet maar een ticket voor mij fiksen naar Dubs (Dubai). Het is voor die Bolle dat ik in de jilla (gevangenis) zit.’ De vriend aan de andere kant van de lijn zegt dat ze voorzichtig moeten zijn omdat ze misschien afgeluisterd worden, maar de Nederlandse gedetineerde is er gerust op: gesprekken afluisteren in de gevangenis mag volgens hem niet in België.

Voortvluchtig

Door het afgeluisterde telefoongesprek is ook Bolle Jos ineens verdachte in de zaak. Hij staat zelf maandagmiddag niet terecht in de rechtbank van Antwerpen, omdat de Bredanaar al jaren voortvluchtig is. Vorige week werd Leijdekkers door de Antwerpse rechtbank nog veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de mishandeling van een bewaker in de Antwerpse haven.

In juni veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Leijdekkers al tot 24 jaar gevangenisstraf voor de internationale handel in cocaïne en omdat hij de opdracht had gegeven tot een moord. In totaal ging het toen om de import van bijna 7000 kilo cocaïne.