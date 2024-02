Nederlands commando in Antwerpen was op zoek naar 10 ton cocaïne

Connect on Linked in

In het gerechtelijk onderzoek van de Antwerpse justitie naar de poging van een groep Nederlanders om een partij van 10 ton cocaïne terug te stelen van de autoriteiten zijn maandag nog eens negen mensen opgepakt. Vijf mannen zijn uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De Belgische justitie deed op elf locaties doorzoekingen.

Kalmthout

Op 17 oktober 2023 ontdekte de Douane een partij cocaïne in een container op een schip dat was aangemeerd aan kaai 1742. De container werd daarna naar een loods in Kalmthout gebracht, waar de pakken cocaïne dan gelost werden uit een deklading sojameel.

In een eerste telling bleek het om een partij van ongeveer 10 ton cocaïne te gaan. Tot nu toe was alleen bekend dat het om enkele tonnen ging.

Nederlanders

Na het wegbrengen van de partij zagen Belgische agenten dat er gewapende mannen in Kalmthout in de buurt waren.

Ter hoogte van de IJzerlaan in Antwerpen werd niet veel later een kleine vrachtwagen met Nederlandse nummerplaten klemgereden. Aan boord zaten zeven mannen in de leeftijd tussen 22 en 35 jaar met de Nederlandse nationaliteit. In het voertuig lagen drie handvuurwapens gevonden.

Diezelfde dag werd in Nederland in Bleiswijk 7,7 ton cocaïne in beslag genomen en werden zes mannen opgepakt.

Huurauto

In Kalmthout was een witte bestelwagen met Belgische nummerplaat gezien. Uit het gerechtelijk onderzoek is gebleken dat dit huurauto was.

Daarna zijn de huurders en mogelijke andere betrokkenen geïdentificeerd, hetgeen leidde tot de actie van maandag.

De onderzoeksrechter gaf maandag de opdracht tot 11 huiszoekingen in Aalst, Antwerpen, Berchem, Bertem, Evere, Kampenhout, Kortenberg, Machelen en Zaventem. Negen mannen tussen 23 en 34 werden gearresteerd, daarvan werden vijf mannen ook voorgeleid.

De onderzoeksrechter verdenkt vier mannen aan te houden voor diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden, poging diefstal met geweld met verzwarende omstandigheden, inbreuken op de wapenwet, lidmaatschap criminele organisatie en wederrechtelijke vrijheidsbeneming.

Het gerechtelijk onderzoek gaat verder.