Verdachte vliegtuigjes op weg naar Suriname gecrasht

Een vliegtuigje met cocaïne dat op weg was naar Suriname is in buurland Guyana gecrasht. Op zondag werd door de Guyanese politien nog een ander gecrasht vliegtuigje gevonden, op een airstrip in de jungle. De overlevende bemanning werd gearresteerd, aldus Surinaamse media.

Cessna

Dat laatste toestel was een rood-witte Cessna 206, vermoedelijk een Braziliaans toestel. Rond elf uur zondagavond werd het gevonden op 9 Miles airstrip, Issano in de Middle Mazaruni rivier. Drie personen zijn aangehouden: twee piloten, een 38-jarige uit Boa Vista, Brazilië en een 29-jarige uit Temeremo, Venezuela. De derde was een 35-jarige man uit Manaus, Brazilië. De Cessna heeft met het toestel een noodlanding gemaakt op de airstrip 9 Miles. Eén van de inzittenden raakte lichtgewond.

Beechcraft

De politie vermoedde toen dat er nog een ander toestel was gecrasht in het gebied. Uit de ondervraging bleek dat de mannen met een ander vliegtuig naar Suriname vlogen toen dat toestel mechanische problemen kreeg.

Maandagmiddag lokale tijd is een tweede gecrashte vliegtuig, een Beechcraft, gevonden, ook in het Issano-gebied in Guyana. Aan boord was met een dode man en een hoeveelheid cocaïne.