Verdachte vuurwerkbom ontkent | ‘mijn dealer heeft ruzie om liquidatie’

27-jarige man Het flatgebouw aan de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam was in augustus al drie keer doelwit van een vuurwerkbom, na een dodelijke schietpartij op 10 augustus, waarbij in Rotterdam de 27-jarige Vurgin “Vurra” Rijssel uit Schiedam was doodgeschoten.

In het gebouw woont familie van de 17-jarige verdachte van die schietpartij. Die jongen zit nu in voorlopige hechtenis.

Een ruime week later is de 31-jarige Litouwer Lukas V. aangehouden voor een van de ontploffingen.

Fakkel

Bij die ontploffingen raakte niemand gewond.

Onderzoek naar dna-sporen op een fakkel die werd achtergaten bij een van de ontploffingen leidde naar de Litouwer, een heroïneverslaafde, die van tijd tot tijd werkt als kebab-bezorger.

De man heeft erkend dat hij de fakkel in zijn handen heeft gehad. Zijn drugsdealer zou hebben gevraagd om een bom te plaatsen, omdat het slachtoffer van de dodelijke schietpartij een vriend van hem was geweest. Lukas V. zegt dat hij wel de fakkel in zijn handen kreeg gedrukt, maar daarna is weggelopen. Een uur later was de ontploffing.

Rennend

De officier van justitie gelooft V. niet, omdat zijn telefoon in de buurt van de Van Heuven Goedhartstraat een gsm-mast heeft aangestraald ten tijde van de ontploffing. Het Openbaar Ministerie eist dertig maanden cel voor het veroorzaken van de explosie.

V.’s advocaat bepleitte vrijspraak. Omdat de bommenlegger na de explosie rennend door een camera werd vastgelegd kan dit V. niet zijn geweest, stelt hij, omdat V. toentertijd last had van zijn been.

Wie de dealer was, die V. heeft genoemd, is onbekend.