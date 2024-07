‘Verdachte zwakbegaafde Y. wilde niemand vermoorden’

Connect on Linked in

Justitie verdenkt een 19-jarige zwakbegaafde jongen ervan de Amsterdamse crimineel Damien B. te hebben moeten liquideren. Op het laatste moment werd deze betrapt, en gaf hij aan niemand te willen vermoorden. Dit bericht Het Parool maandag.

Geronseld

De zwakbegaafde Y. bleek te zijn geronseld voor de moord in een huis voor beschermd wonen. Hij stond op 9 januari van dit jaar te posten bij het huis van Damien B. (33) in de Pijp. Het doelwit was een van de leden van de drillrapgroep 73 De Pijp. Y. stond daar met een geladen revolver, waarvan de haan volgens een getuige al gespannen was.

Betrapt

Een andere verdachte in deze zaak, Naigal O. (20) stond klaar met de vluchtauto. Maar B. betrapte zijn belager, die meteen bekende dat hij iemand moest doodschieten, maar dat niet wilde. Naigel O. en Y. waren waarschijnlijk via social media met elkaar gekoppeld. O. zegt dat hij niet wist wat voor klus Y. precies had aangenomen. De officier van justitie zegt Y. volgens het jeugdstrafrecht te willen laten berechten.

Damien B. was op vrij voeten, in afwachting van het hoger beroep in een drugszaak, waarvoor hij tot 3 jaar cel was veroordeeld. O. had bij de vermoedelijke voorbereiding van de liquidatie al jeugd-tbs, na een eerder zwaar misdrijf.

De inhoudelijke behandeling van deze zaak zal op 1 oktober plaatsvinden.