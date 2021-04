‘Leden drillgroep 73 De Pijp opgepakt voor wapenbezit en drugshandel’

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag bij de Albert Cuypmarkt in Amsterdam-Zuid twee leden van de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp opgepakt. Ook twee minderjarige leden van Young 73, dat gelieerd is aan 73 De Pijp, zijn dezelfde dag gearresteerd. Dat meldt een bron aan Crimesite. Hun muzieklabel Southside Music Group heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Door Roel Janssen

Woensdag werden bij de Albert Cuypmarkt rappers VK en RB gearresteerd voor verboden wapenbezit en drugshandel. VK werd opgepakt met een geladen vuurwapen op zak. Op een kort filmpje is zijn arrestatie te zien. RB had drugs bij zich die bestemd waren voor verkoop. Om welke drugs en hoeveel het ging is niet bekend.

Young 73

De bron meldt dat ook twee leden van Young 73 (Y.73) op dezelfde dag werden gearresteerd. De reden daarvan is niet bekendgemaakt. Deze twee leden (Zaf G en Cizri) zouden inmiddels weer zijn vrijgelaten.

Vrijwel alle leden van drillrapgroep 73 De Pijp zitten momenteel vast. Xavier F., alias rapper Choppa, werd maandag tot achttien maanden cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) veroordeeld voor een fataal schietongeluk in Amsterdam-Oost.

Steekpartij Scheveningen

Rapper Stacks is in januari 2021 vrijgelaten als verdachte van een steek- en schietpartij op de Pier in Scheveningen, in augustus 2020. Hij werd deze week in een auto staande gehouden door de politie tijdens een controle. In een video daarvan daagt hij agenten uit dat ze “een bazooka” gaan vinden.

Voortvluchtig

Rapper T.Y (Tyrece Raoul Balbin) is al geruime tijd voortvluchtig op verdenking van betrokkenheid bij de steek- en schietpartij waarbij Rotterdammer Cennethson “Chuchu” Janga werd doodgestoken. Eind februari bracht T.Y. vanaf een onbekende locatie een video uit waarin hij opschept over zijn aandeel in Scheveningen. Daarin rapt hij dat hij de moord gerechtvaardigd vindt.

Kort na de dodelijke steekpartij in Scheveningen pakte de politie twee mannen van 20 uit Amsterdam en Zaandam op, die worden verdacht van doodslag in vereniging. Een van hen is Darrel L., alias rapper TFrazz van 73 De Pijp.