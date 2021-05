Verdachten aangehouden na schietpartij in Waalwijk

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietpartij in Waalwijk is donderdagmiddag een man gewond geraakt. Hij werd met een schotwond in zijn buik aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden.

Zwaargewond

De man werd om half vier in zijn auto gevonden, aan de Waalwijkse Coubertinlaan. Omstanders waarschuwden de hulpdiensten, waarna het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumaheli was ter plaatse. De man bleek zwaargewond te zijn.

Op zoek

De politie laat inmiddels weten dat de schietpartij mogelijk ergens anders is begonnen. Ze is met honden op zoek geweest naar sporen op het Larixplein in Waalwijk. Dat plein is twee straten verwijderd van de locatie waar het slachtoffer werd gevonden.

Op beelden is te zien dat de hulpdiensten aanwezig zijn bij een blauwe Ford K, waar een slachtoffer uit wordt vervoerd en in de ambulance geplaatst. Een witte BMW die in de omgeving staat heeft volgens lokale media een kogelgat onder de spiegel. De forensische dienst verrichtte onderzoek aan de auto. Ook aan de voorzijde van de Ford K zijn naast de voordeur beschadigingen te zien.

De politie hield vandaag twee verdachten aan voor mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De schietpartij vond overigens plaats op een steenworp afstand van het stadion van voetbalclub RKC, dat vandaag ook rond dezelfde tijd haar plek in de eredivisie veilig stelde, met een overwinning tegen FC Twente.