Verdachten aangehouden na schietpartij met zwaargewonde in Vlaardingen (UPDATE1)

In Vlaardingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden, waarbij een 29-jarige man in het hoofd is geschoten. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een was op de vlucht, een tweede bevond zich in de woning. De politie meldt maandag nog twee verdachten te zoeken, van hen is een signalement verspreid.

Beeld: sporenonderzoekers aan het werk voor de flat in Vlaardingen waar een man bij een schietpartij zwaargewond raakte (foto Joey Bremer)

Hoofd

De schietpartij vond rond 01.55 plaats op de Geert Grootelaan in Vlaardingen. Het schietincident vond waarschijnlijk plaats op de tweede verdieping van een portiekflat.

Toen agenten daar aankwamen, rende een man het portiek uit. De agenten riepen dat hij staan moest blijven, maar hij rende door. ‘Daarom waren agenten genoodzaakt om waarschuwingsschoten te lossen en uiteindelijk ook gericht te schieten’, aldus de politie in een bericht zondagmiddag. De man werd niet geraakt en kon aangehouden worden. De 24-jarige man uit Den Haag is overgebracht naar het politiebureau en wordt daar verhoord door de recherche.

Kritieke toestand

Het slachtoffer werd zwaargewond in de woning aangetroffen en is gereanimeerd door de hulpdiensten. Deze is door de brandweer met behulp van een hoogwerker uit de woning gehaald en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ambulancepersoneel ging de woning pas binnen, nadat duidelijk was of het binnen veilig voor hen was. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Verdachten

Een 23-jarige man uit Vlaardingen die in de woning aanwezig was tijdens het schietincident is later in de nacht ook aangehouden. Ook een derde verdachte, een 31-jarige man, werd na onderzoek op zondag aangehouden. Dat gebeurde in een woning tegenover waar het slachtoffer werd gevonden. Wat hun rol bij het schietincident is geweest, wordt onderzocht, meldt de politie. Het onderzoek gaat door en meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.

De forensische opsporing van de politie is bij de flat onderzoek gaan doen. Ook naast de flat verrichten politiemensen in witte pakken sporenonderzoek. Er zijn onder andere meerdere auto’s in beslag genomen voor onderzoek. Ook is een aantal camerabeelden veiliggesteld.

Kind

Tijdens de schietpartij zou er een kind in de woning aanwezig zijn geweest, dat ongedeerd bleef en aan familie is overgedragen. Deze laatste informatie is niet bevestigd door de politie.

Twee gezochte mannen

Een team van twintig rechercheurs doet volop onderzoek naar de zaak, zo meldt de politie maandag. Er is een signalement van twee gezochte mannen die rond het tijdstip van de schietpartij bij de woning zijn gezien. Het gaat om een licht getinte man, tussen de 20-30 jaar met donker haar en een baard. Hij droeg een donkere jas met een kraag zonder capuchon. Onder zijn jas droeg hij een lichte kleur vest of trui met capuchon. Hij droeg een grijskleurige muts en een donkere schoudertas.

De tweede man is ook licht getint en is tussen de 17-25 jaar. Hij had een stoppelbaard en droeg een donker petje, een donkere jas met capuchon, een donkere broek en donkere schoenen. Op het rechterbovenbeen van de broek is vermoedelijk een roodkleurig logo cq opdruk te zien.