Verdachten aangehouden na schietpartij

De politie heeft na een schietpartij bij Utrecht vrijdagavond twee verdachten aangehouden. Dit gebeurde na een uitgebreide zoektocht. Bij het incident lijken geen gewonden te zijn gevallen.

Geschoten

De schietpartij vond rond 20 uur plaats op een parkeerplaats bij de ingang van het Gagelbos, vlakbij Utrecht. Aan de Koningin Wilhelminaweg bij Groenekan zou meerdere keren geschoten zijn door de inzittenden van een auto. Ook een andere auto zou betrokken zijn bij het incident. De politie kreeg van beide voertuigen de kentekens door.

Zoektocht

De politie kon na een zoektocht met meerdere politie-eenheden een van de auto’s een uur later stoppen op de A27 bij Raamsdonksveer. Daar werden twee personen van 25 en 55 jaar gearresteerd voor betrokkenheid bij de schietpartij, via een zogenaamde uitpraat-procedure. Deze wordt gebruikt als verdachten vuurwapengevaarlijk kunnen zijn. De andere auto werd niet meer achterhaald.

De politie doorzocht de auto van de verdachten, en doet verder onderzoek naar het incident. Niet bekend is of er iemand gewond is geraakt bij het incident, meldt de politie in een bericht.

Geen hulzen

Aan RTV Utrecht liet een woordvoerder van de politie in de loop van vrijdagavond weten dat er op de parkeerplaats in Groenekan niets is aangetroffen dat verband houdt met de schotenwisseling. ‘We hebben nog geen lege hulzen gevonden.’

Ook zijn er vooralsnog geen gewonden, aldus de woordvoerder.