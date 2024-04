Verdachten aangehouden van drugssmokkel per zeilschip

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft in Friesland vijf verdachten aangehouden, die zich bezig zouden hebben gehouden met het smokkelen van drugs per zeilboot.

Foto is ter illustratie

Actie

De verdachten werden dinsdagochtend aangehouden tijdens een actie. Vier van hen komen uit dezelfde familie. Het gaat om mannen van 81, 57 en 25 jaar uit Sneek, een 28-jarige man uit Joure en een 49-jarige man uit Deventer.

In die steden en in Den Haag werden doorzoekingen uitgevoerd. Daar heeft de politie beslag gelegd op drugs, drie auto’s, geld, documenten en gegevensdragers.

In Spanje en in Terherne, bij Sneek, zijn twee zeilschepen in beslag genomen.

Volle gang

De verdachten worden vrijdag 26 april voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen en inbeslagnames worden niet uitgesloten, meldt de politie in een bericht.