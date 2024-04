Verdachten grootschalige drugshandel rond Barendrechts bedrijf opgepakt

Connect on Linked in

Er zijn dinsdag twee mannen opgepakt in een onderzoek naar witwassen en grootschalige drugshandel rond een bedrijf in Barendrecht. De verdachten zijn 60 en 42 jaar en komen uit Pijnacker en Waddinxveen.

Langere periode

Tijdens doorzoekingen in een bedrijfspand in Barendrecht en in de woningen van de beide verdachten zijn onder andere administratie en verschillende computers en telefoons in beslag genomen.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt dat via onder andere anonieme tips naar voren is gekomen dat de beide verdachten zich mogelijk schuldig zouden maken aan drugshandel. Dit gebeurde vermoedelijk op grote schaal over een langere periode.

Combiteam

Het onderzoek is gedaan door het Regionaal Financieel Team (RFT), een combiteam van de politie, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek van het RFT is met de arrestaties nog niet voltooid, aldus het Openbaar Ministerie.