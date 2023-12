Verdachten in zaak Jordy vervolgd voor dood door schuld

Connect on Linked in

Het OM gaat drie mannen uit Emmen vervolgen voor dood door schuld, in verband met de dood van de 35-jarige Jordy van Oenen. Zijn levenloze lichaam werd op 11 februari 2023 gevonden op de gang van een appartementencomplex in Emmen. De verdachten werden al op de ochtend van de vondst aangehouden.

door Joost van der Wegen

Vervolgd

Het gaat om drie mannen uit Emmen van 21, 23 en 24. De drie verdachten wordt dood door schuld ten laste gelegd. Ze worden ook vervolgd voor het verplaatsen van het lichaam van het overleden slachtoffer en voor diefstal.

De drie verdachten wordt daarnaast verweten dat zij geen medische hulp hebben ingeschakeld, terwijl zij wisten dat het slachtoffer buiten bewustzijn was geraakt door het gebruik van drugs en alcohol, aldus justitie woensdag in een bericht.

Ook houdt het OM hen verantwoordelijk voor het verplaatsen van het stoffelijk overschot van het slachtoffer uit de woning, naar de galerij. De man van 24 wordt ook beschuldigd van het bezit van drugs en van een wapen.

Verplaatsen

Er is ook een vierde verdachte in beeld. Het gaat om een 24-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe. Hij wordt niet verdacht van dood door schuld, maar wel van het verplaatsen van het lichaam van het overleden slachtoffer. Ook wordt hem diefstal en drugsbezit verweten.

Het OM laat weten dat het heeft besloten de vier mannen te vervolgen, na ‘uitgebreid onderzoek’.

Bekend

Het lichaam van de Emmenaar werd op 11 februari rond 07.15 uur gevonden, in een wooncomplex aan de Hunenbaan in de wijk Emmermeer. Dat was niet zijn eigen woonadres. Hij werkte in de horeca van Emmen en was daar een bekend gezicht.

Mensen die hem als buren en collega’s kennen omschreven hem bij RTV Drenthe als ‘lief, hardwerkend, belangstellend en met een vriendelijke hand in de lucht naar iedereen die hij kende.’

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank in Assen zich gaat buigen over deze zaak.