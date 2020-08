Verdachten opgepakt na doodschieten Tilburger (53) in Uden (UPDATE)

Connect on Linked in

Op de Batenburglaan in Uden is zondagavond rond 19.45 een 53-jarige man uit Tilburg doodgeschoten. Het slachtoffer werd op straat nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie heeft twee verdachten opgepakt en is nog op zoek naar een derde.

Het slachtoffer werd gevonden op de kruising van de Batenburglaan en de Schepenhoek. Een 47-jarige man uit Nijmegen werd opgepakt in de directe omgeving van de plaats delict. Ook een 30-jarige man uit Uden is opgepakt. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte. Daarbij werd een politiehelikopter ingezet. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.