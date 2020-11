Verdachten opgepakt voor miljoenenroof uit Duits museum (VIDEO)

Connect on Linked in

In Duitsland zijn drie personen gearresteerd voor betrokkenheid bij een miljoenenroof uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden in november vorig jaar. De verdachten komen uit het milieu van de zware criminaliteit in Berlijn. Bij de roof werden juwelen met diamanten van onschatbare waarde buitgemaakt.

Remmo-clan

Bij de actie zijn 1.600 agenten ingezet. Er waren doorzoekingen op 18 lokaties. De drie verdachten komen het Berlijnse stadsdeel Neukölln en zitten in het zogeheten “clan”-milieu, dat zijn criminele netwerken met Arabische of Turkse achtergrond. De verdachten zouden worden gerekend tot de Remmo-clan, families met Arabische cultuur uit het zuidoosten van Turkije. Eerder werden mensen uit de Remmo-clan veroordeeld voor overvallen en drugshandel.

Volgens de Berliner Zeitung zijn twee verdachten voortvluchtig. In Berlijn en in Duitsland is de zaak groot nieuws. In de stad is de politie waarschijnlijk dinsdag op verschillende locaties nog bezig met zoekacties.

Witte Diamant

Grünes Gewölbe is een van de beroemdste Duitse musea. Er zijn veel juwelen van Duitse adelijke families samengebracht. De buit bij de roof waren artistiek bewerkte broches, kettingen en andere kostbare voorwerpen die zijn ingezet met diamanten, parels en edelstenen. Beroemd is de Dresdener Witte Diamant, van bijna 50 karaat die in een armband met 19 grote en 216 kleine diamanten is gezet. Voorzover bekend is de buit nog niet teruggevonden.

Er staat in de zaak een tipgeld uit van 500.000 euro voor teruggave van de juwelen die samen van onschatbare waarde zijn, in ieder geval vele miljoenen.

De roof vond plaats nadat de inbrekers met een stroomstoring de alarminstallatie hadden lamgelegd. Na vijf minuten waren ze weer verdwenen.

Amsterdammer Octave Durham, die Van Gogh-schilderijen uit het Van Gogh-museum stal, gaf over de roof aan de Duitse televisie commentaar: