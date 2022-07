Verdachten opgepakt voor schietpartij in Leerdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie Midden-Nederland zegt dat er twee mannen van 20 en 27 jaar uit Leerdam zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in Leerdam. Zaterdagmiddag raakte een man van 21 jaar daarbij gewond.

De schietpartij gebeurde in Fonteinstraat, dat is een winkelstraat waar op het moment dat de schoten werden afgevuurd veel winkelend publiek aanwezig was.

Twee mannen gingen er op een scooter vandoor.

De gewonde man is naar een ziekenhuis gebracht maar was aanspreekbaar. Een politiewoordvoerder zei tegen RTV Utrecht dat de man niet levensgevaarlijk gewond is geraakt.