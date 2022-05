Verdachten plofkraak in Duitsland na klopjacht opgepakt in België

Connect on Linked in

In de Belgische stad Eupen heeft de politie zondag twee verdachten van een plofkraak in Duitsland opgepakt. Het tweetal sloeg na de plofkraak op de vlucht naar België. De politie traceerde hun auto in Eupen, waar ze uren later werden opgepakt.

(Beeld uit archief)

Agenten controleerden zondagochtend een auto in Eupen vanwege een plofkraak in Kirn, in het Duitse Eifel-gebied. De twee verdachten hadden toen al het voertuig verlaten en waren te voet gevlucht.

De omgeving rond de auto werd tijdelijk afgesloten en via luidsprekers werd aan bewoners opgeroepen om hun woning niet te verlaten.

De twee verdachten bleven urenlang spoorloos, maar werden uiteindelijk op de openbare weg in Eupen door de politie opgepakt. Wat hun nationaliteit is, is nog niet bekend.