Verdachten schietpartij vanuit auto vrijgelaten

De rechtbank in Rotterdam heeft woensdag besloten dat de vier verdachten van een vermeende schietpartij vanuit een auto in die stad moeten worden vrijgelaten. Er waren volgens de rechter ‘onvoldoende ernstige bezwaren’ om de verdachten nog langer vast te houden. Bij de schietpartij in mei van dit jaar raakte een man gewond.

door Joost van der Wegen

De politie doet onderzoek na de schietpartij aan de Geuzenlaan in Rotterdam in mei van dit jaar (foto: JBMedia)

Op vrije voeten

De rechtbank in Rotterdam bevestigt donderdag tegenover Crimesite dat is besloten dat de aangehouden verdachten in een drive by-shooting in mei van dit jaar in Rotterdam, op vrije voeten moeten worden gesteld. Er waren onvoldoende ernstige bezwaren tegen hen, laat de rechtbank weten. Ze kan hierover verder geen details geven.

Advocaat Desiree de Jonge van een van de verdachten stelt dat er te weinig aanwijzingen zijn voor de betrokkenheid van haar cliënt bij de schietpartij: ‘De auto met deze vier inzittenden was in de buurt van de plaats delict. Ook omstreeks dat moment. Maar van geen van de inzittenden zijn er voldoende aanknopingspunten dat zij betrokken zijn bij het schieten. Ook uit het aanvullende onderzoek is dat niet naar voren gekomen.’

Geschoten

Op 8 mei werd op de Geuzenlaan in Rotterdam-West, laat op de avond, vanuit een auto geschoten op een andere auto. Daarbij raakte een 33-jarige man uit Delft gewond. Een omstander bracht het slachtoffer in zijn eigen auto naar het ziekenhuis.

Tip

De politie zette na een tip over het kenteken van de auto van waaruit geschoten werd, een auto in Rotterdam-Zuid aan de kant. Daarbij werden vier inzittenden aangehouden. Het ging om twee 21-jarige mannen uit Zoetermeer, een 18-jarige man uit Pernis en een 28-jarige Schiedammer.

De rechtbank oordeelt dus nu dat justitie niet genoeg aanwijzingen heeft, om deze mannen nog langer vast te houden op verdenking van poging tot doodslag.