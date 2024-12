Verdachten uit Rijnmond aangehouden voor ontploffingen Nijkerk

Op de twee adressen zijn door agenten doorzoekingen verricht.

In de nacht van 26 november vond er een explosie plaats aan De Wikke in Nijkerk.

Op woensdag 27 november was ’s nachts een explosie aan de Isaac Sweersstraat. En vervolgens was in de vroege ochtend van 29 november een woning aan de Goudenregenlaan doelwit. Volgens de politie is er verband tussen de drie incidenten.

De politie zegt overigens dat het onderzoek nog volop gaande is, wat meestal betekent dat er nog meer arrestaties gaan volgen.