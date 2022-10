Verdachten van bedreiging Belgische minister ontkennen

Connect on Linked in

De Nederlanders die ervan worden verdacht een geweldsmisdrijf tegen de Belgische minister Vincent van Quickenborne (foto) te hebben willen plegen, hebben dit tijdens de behandeling van hun overleveringszaak bij de rechtbank in Amsterdam ontkend. Een van de verdachten zei dat hij alleen wat wilde gaan drinken, aldus de Gazet van Antwerpen. Een andere verdachte zei dat hij had gereageerd op een bericht op Snapchat waarin 500 euro werd geboden om een auto in Antwerpen te gaan parkeren. De rechtbank besloot dat de vier naar België kunnen worden overgeleverd voor hun berechting.

Villawijk

De vier mannen zijn in de leeftijd van 20 tot 49 jaar en komen uit Den Haag en Leidschendam. Ze werden op verzoek van de Belgische politie opgepakt in Nederland. In een Belgisch onderzoek waren ze in beeld gekomen na een verkeerscontrole op 22 september. Ze reden in een Renault Clio in een villawijk in Kortrijk dichtbij de woning van de Belgische minister. De verdachten zijn Leonard D. (30), Abdellatif M. (49), Mohammed Y. (21) en Farzad Y. (20).

Buurvrouw

De volgende dag meldde een buurvrouw van minister Van Quickenborne in de buurtapp dat er een Renault Mégane met Nederlands kenteken op de oprit stond. Die auto bleek gestolen en in het voertuig lagen een automatisch wapen en een handvuurwapen, naast spanbanden, en materiaal voor een Molotov-cocktail.

Daarna werd het gezelschap van de Clio gesignaleerd in Nederland en volgde hun arrestatie.

Of het om een ontvoeringspoging of een mislukte aanslag ging is niet zeker. Er loopt nog onderzoek naar de zaak. Het vermoeden bestaat dat de opdracht vanuit het drugsmilieu is gegeven. De naam van de inmiddels vanuit Zwitserland naar België uitgeleverde Flor B. is in het geruchtencircuit genoemd maar daarvan is geen enkele bevestiging gegeven door de Belgische autoriteiten.

De vier Nederlanders zullen nu in België worden berecht maar hebben de toezegging dat ze hun straf in Nederland mogen uitzitten. In de Belgische detentie hebben ze ook de garantie op een bed. In België is het niet ongewoon als gedetineerden op een matras op de grond moeten slapen wegens overcapaciteit van de inrichtingen.