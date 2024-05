Verdachten van plofkraak juwelier opgepakt na herkenning van kenteken

Print This Post

De politie heeft donderdagochtend na een plofkraak bij een juwelier in Avenhorn twee verdachten aan kunnen houden, nadat hun gestolen auto door een camera boven de weg in IJmuiden werd gesignaleerd.

Beeld: Een ANPR-kentekenherkenningssysteem boven de snelweg.

Explosie

De politie kreeg donderdagochtend om 05.00 de melding dat meerdere inbraakalarmen afgingen bij een juwelier aan het Vijverhof in Avenhorn. Ook was door melders een explosie gehoord. In de onmiddellijke omgeving werd een onderzoek ingesteld, maar dat leidde niet tot aanhouding van de verdachten.

Wel kon op basis van getuige-verklaringen en camerabeelden worden vastgesteld dat er sprake was van twee verdachten, die een explosief op het raam hadden bevestigd en dat hebben ontstoken. Na de enorme klap ontstond grote schade, het raam was kapot en diverse plafonddelen kwamen naar beneden. De verdachten gristen een deel van de etalage leeg en renden daarna weg.

Melding

Later die ochtend, even na 07.00, kwam er een melding binnen van de ANPR-camera’s in IJmuiden dat er een auto passeerde die als gestolen gesignaleerd stond. Surveillerende agenten troffen de auto niet meteen aan, maar zetten een grote zoekactie op met behulp van collega’s van de Koninklijke Marechaussee.

Een uur later trof de politie de betreffende auto geparkeerd aan op de Willemsbeekweg in IJmuiden. De politie nam de auto in observatie. Na een tijdje kwamen twee mannen op de gestolen auto aflopen en openden de portieren. De politie ging toen over tot aanhouding.

Sieraden

Bij de fouilleringen van de verdachten werden vervolgens diverse horloges en sieraden aangetroffen met labels eraan, en ook in de auto werden diverse sieraden aangetroffen. De labels leidden naar de zaak in Avenhorn waar vanochtend de plofkraak had plaatsgevonden.

Naast de sieraden werd ook een op een shotgun gelijkend voorwerp aangetroffen. Een eerste schouw leert dat het een imitatiewapen betreft, de strafbaarheid wordt nader onderzocht. Dit meldt de politie donderdagmiddag in een bericht.

De verdachten, een 18-jarige man uit Heerhugowaard en een 16-jarige jongen uit Rotterdam, zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek naar hun betrokkenheid wordt voortgezet, ze worden vrijdag voor de rechter-commissaris geleid.